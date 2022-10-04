"Ливерпуль" уверенно обыграл "Рейнджерс"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Рейнджерс" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принесли голы Трента Александер-Арнолда и Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль" Англия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:0 (1:0)

Голы: Александер-Арнолд, 7 - 1:0, Салах, 53 (с пенальти) - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фабиньо, 70), Тиаго Алькантара (Милнер, 81), Салах, Диогу Жота (Фирмино, 69), Диас, Нуньес (Эллиотт, 80).

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис (Камара, 81), Кинг, Баришич, Дэвис (Джек, 66), Ландстрем, Тилльман (Сакала, 66), Морелос (Чолак, 73), Кент (Матондо, 81).

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