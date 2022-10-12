"Ливерпуль" уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Рейнджерс" со счетом 7:1.
Победу английскому клубу принесли хет-трик Мохамеда Салаха, дубль Роберто Фирмино, голы Дарвина Нуньеса и Харви Эллиотта. У хозяев отличился Скотт Арфилд.
"Рейнджерс" Шотландия – "Ливерпуль" Англия - 1:7 (1:1)
Голы: Арфилд, 17 - 1:0, Фирмино, 24 - 1:1, Фирмино, 55 - 1:2, Нуньес, 66 - 1:3, Салах, 75 - 1:4, Салах, 80 - 1:5, Салах, 81 - 1:6, Эллиотт, 87 - 1:7
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг, 45), Дэвис, Баришич, Джек (Дэвис, 60), Арфилд, Ландстрем, Чолак (Морелос, 76), Кент (Райт, 76), Сакала (Матондо, 76).
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, ван Дейк, Конате (Милнер, 79), Цимикас (Робертсон, 68), Эллиотт, Карвалью, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 67), Фабиньо, Фирмино (Диогу Жота, 73), Нуньес (Салах, 68).
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