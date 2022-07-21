"Ливерпуль" уничтожил немецкий топ-клуб. Нуньес сделал покер

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"Ливерпуль" уничтожил немецкий топ-клуб. Нуньес сделал покер

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 5:0.

Победу английскому клубу принесли покер Дарвина Нуньеса и гол Мохамеда Салаха.

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:4 (0:1)
Голы: Салах, 8 - 0:1, Нуньес, 48 (с пенальти) - 0:2, Нуньес, 51 - 0:3, Нуньес, 69 - 0:4, Нуньес - 90 - 0:5

"Ливерпуль": Адриан (Дэвис, 61), Александер-Арнолд (Милнер, 61), Конате (Матип, 46), ван Дейк (Гомес, 61), Робертсон (Цимикас, 46), Фабиньо (Карвалью, 61), Алькантара (Джонс, 61), Кейта (Хендерсон, 46), Диас (Байчетич, 61), Салах (Эллиотт, 61), Фирмино (Нуньес, 46).

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