"Ливерпуль" теряет основного защитника

Фото: твиттер Ибраима Конате/Автор неизвестен

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист получил повреждение в товарищеском матче со "Страсбуром" (0:3). Точные сроки восстановления не разглашаются, но он точно пропустит начало предстоящего сезона.

В прошлом сезоне 23-летний Конате провел за "Ливерпуль" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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