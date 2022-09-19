"Ливерпуль" стал очередным претендентом на украинского суперталанта

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"Ливерпуль" стал очередным претендентом на украинского суперталанта

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет непросто, так как "горняки" хотят получить за него большую сумму.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Милан", "Севилья", "Реал", "Арсенал", "Брентфорд", "Ньюкасл" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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