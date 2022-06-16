"Ливерпуль" согласовал трансфер шотландского таланта

Фото: твиттер Кэлвина Рэмзи/Автор неизвестен

Правый защитник "Абердина" Кэлвин Рэмзи станет игроком "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Английский клуб заплатит за футболиста 4,7 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов.

В минувшем сезоне 18-летний Рэмзи провел за "Абердин" 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2024 года.

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