"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"

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"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" на своем поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Петра Зелиньски, голы Андре-Франка Замбо-Ангисса и Джованни Симеоне. У гостей отличился Луис Диас.

"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия - 4:1 (3:0)
Голы: Зелиньски, 5 (с пенальти) - 1:0, Замбо-Ангисса, 31 - 2:0, Симеоне, 44 - 3:0, Зелиньски, 47 - 4:0, Диас, 49 - 4:1

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Мариу Руй, 74), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 74), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 58), Осимхен (Симеоне, 41), Кварацхелия (Дзербин, 57).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 46), Робертсон, Милнер (Тиаго Алькантара, 63), Фабиньо, Эллиотт (Артур, 77), Фирмино (Нуньес, 62), Салах (Диогу Жота, 63), Диас.

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