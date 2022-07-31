"Ливерпуль" разгромно проиграл французскому клубу

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"Ливерпуль" разгромно проиграл французскому клубу

Фото: твиттер "Страсбура"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" в товарищеском матче проиграл "Страсбуру" со счетом 0:3.

Победу французами принесли дубль Адриена Томассона и гол Хабиба Диалло.

"Ливерпуль" Англия – "Страсбур" Франция - 0:3 (0:3)
Голы: Томассон, 4 - 0:1, Диалло, 14 - 0:2, Томассон, 21 - 0:3

"Ливерпуль": Дэвис, Гомес, Конате (ван дер Берг, 57), Чемберс, Байчетич (Кларк, 57), Милнер, Мортон, Мабайя (Филлипс, 46), Эллиотт, Карвалью, Фрауэндорф (Мусяловски, 76).

"Страсбур": Зельс, Сеная (Диарра, 75), Ле Маршан (Пьер-Габриэль, 62), Ньямси, Перрен (Каба, 89), Лиэнар (Дукуре, 62), Ахолу (Нусс, 75), Томассон (Прцич, 46), Белльгард, Ажорк (Дьон, 89), Диалло (Кануте, 89).

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