"Ливерпуль" разгромно проиграл французскому клубу
Фото: твиттер "Страсбура"/Автор неизвестен
"Ливерпуль" в товарищеском матче проиграл "Страсбуру" со счетом 0:3.
Победу французами принесли дубль Адриена Томассона и гол Хабиба Диалло.
"Ливерпуль" Англия – "Страсбур" Франция - 0:3 (0:3)
Голы: Томассон, 4 - 0:1, Диалло, 14 - 0:2, Томассон, 21 - 0:3
"Ливерпуль": Дэвис, Гомес, Конате (ван дер Берг, 57), Чемберс, Байчетич (Кларк, 57), Милнер, Мортон, Мабайя (Филлипс, 46), Эллиотт, Карвалью, Фрауэндорф (Мусяловски, 76).
"Страсбур": Зельс, Сеная (Диарра, 75), Ле Маршан (Пьер-Габриэль, 62), Ньямси, Перрен (Каба, 89), Лиэнар (Дукуре, 62), Ахолу (Нусс, 75), Томассон (Прцич, 46), Белльгард, Ажорк (Дьон, 89), Диалло (Кануте, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18