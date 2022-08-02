"Ливерпуль" продлил контракт со звездным футболистом

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" объявил о подписании нового контракта с форвардом Диогу Жотой.

В клубе назвали новое соглашение долгосрочным, не уточнив, до какого года рассчитан контракт.

В то же время Фабрицио Романо уточняет, что контракт португальца с "Ливерпулем" действует до 2027 года.

"Должен сказать, что я очень горжусь. Перейдя в команду два года назад, я смог утвердиться в качестве важного игрока "Ливерпуля". Этого я и хотел с самого начала. Теперь, заключив со мной новый долгосрочный контракт, клуб показал, что верит в меня", - сказал португалец.

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