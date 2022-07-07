"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником
Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с центральным защитником Джо Гомесом.
Английский клуб и футболист заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2027 года.
25-летний Гомес выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Всего он провел за клуб 142 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Чарльтон". За сборную Англии сыграл 11 матчей. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Футбольной лиги, победитель Клубного чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18