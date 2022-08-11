"Ливерпуль" продлил 19-летнего таланта

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Харви Элиотта.

Новое соглашение между английским клубом и футболистом рассчитано до лета 2027 года.

19-летний Эллиотт выступает за "Ливерпуль" с 2019 года. Всего он провел за клуб 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Блэкберну". Ранее играл за "Фулхэм". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Англии. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка английской лиги.

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