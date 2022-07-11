"Ливерпуль" продал молодого таланта в "Ноттингем Форест" за 20 млн евро

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе валлийского защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист заключил с "лесниками" контракт до лета 2026 года.

21-летний Уильямс выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Всего он провел за клуб 33 матча, не забил ни одного гола и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду "Фулхэму". За сборную Уэльса сыграл 21 матч и забил два мяча. Чемпион Англии, обладатель Кубка лиги, победитель Клубного чемпионата мира.

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