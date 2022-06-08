"Ливерпуль" приготовил 100 миллионов на звездного нападающего

Теги ливерпульбенфикадарвин нуньес

"Ливерпуль" приготовил 100 миллионов на звездного нападающего

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

"Ливерпуль" собирается приобрести нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса и готов заплатить за него 100 миллионов евро.

Как сообщает Record, английский клуб уже сделал официальный запрос в португальский гранд.

Таким образом, уругваец может стать самым дорогим игроком в истории клуба.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за свой клуб.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико". | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу

Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов