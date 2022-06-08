"Ливерпуль" приготовил 100 миллионов на звездного нападающего

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

"Ливерпуль" собирается приобрести нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса и готов заплатить за него 100 миллионов евро.

Как сообщает Record, английский клуб уже сделал официальный запрос в португальский гранд.

Таким образом, уругваец может стать самым дорогим игроком в истории клуба.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за свой клуб.

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