"Ливерпуль" претендует на полузащитника "Вулверхэмптона"

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"Ливерпуль" претендует на полузащитника "Вулверхэмптона"

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

"Ливерпуль" заинтересован в подписании полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуса Нуньеса.

Как сообщает UOL, игрока попытаются приобрести в случае неудачи с трансфером полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема.

По данным источника, сделки могут быть закрыты в зимнее трансферное окно.

Нуньес перешёл в "Вулверхэмптон" в августе этого года из "Спортинга" за 45 млн евро.

В АПЛ он провел четыре матча, в которых он записал на свой счёт одну голевую передачу. 

Не пропустите: "Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником. | https://dailysports.net
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