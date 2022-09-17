"Ливерпуль" претендует на полузащитника "Вулверхэмптона"

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

"Ливерпуль" заинтересован в подписании полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуса Нуньеса.

Как сообщает UOL, игрока попытаются приобрести в случае неудачи с трансфером полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема.

По данным источника, сделки могут быть закрыты в зимнее трансферное окно.

Нуньес перешёл в "Вулверхэмптон" в августе этого года из "Спортинга" за 45 млн евро.

В АПЛ он провел четыре матча, в которых он записал на свой счёт одну голевую передачу.

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