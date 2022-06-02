"Ливерпуль" предоставит психологическую помощь болельщикам после финала ЛЧ

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"Ливерпуль" предоставит психологическую помощь болельщикам после финала ЛЧ

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

"Ливерпуль" готов помогать болельщикам, которые пострадали от событий у "Стад де Франс" перед матчем финала Лиги чемпионов с "Реалом" (0:1).

Как известно, тогда 2700 фанатов с билетами не попали на финал из-за беспорядков у стадиона.

Английский клуб начал сотрудничество с рядом организаций, которые занимаются психическим здоровьем. "Ливерпуль" просит обратиться туда болельщиков, которым нужна срочная поддержка после событий в Париже.

Кроме того, руководство клуба потребовало провести официальное и прозрачное расследование причин произошедшего в Париже.

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