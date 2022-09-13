"Ливерпуль" предлагал рекордную сумму за хавбека "Реала"

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"Ливерпуль" предлагал рекордную сумму за хавбека "Реала"

Фото: твиттер Федерико Вальверде\Автор неизвестен

"Ливерпуль" в последние дни трансферного окна хотел приобрести полузащитника "Реала" Федерико Вальверде.

Как сообщает Diario AS, за игрока "красные" были готовы заплатить порядка € 100 млн за два дня до закрытия трансферного окна.

Источник отмечает, что мадридский клуб отказался отпускать футболиста.

Этот трансфер мог стать самым дорогим в истории английского клуба. 

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