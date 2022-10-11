"Ливерпуль" потерял семь игроков перед матчем с "Манчестер Сити"

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"Ливерпуль" потерял семь игроков перед матчем с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Трента Александер-Арнолда/Автор неизвестен

"Ливерпуль" понес огромные потери перед матчем 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает ВВС.

По сведениям источника, мерсисайдцы из-за травм лишились защитников Трента Александера-АрнолдаЖоэля Матипа и Эндрю Робертсона, полузащитников Артура, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена, а также форварда Луиса Диаса.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 16 октября.

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