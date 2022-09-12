"Ливерпуль" потерял 8 игроков перед матчем с "Аяксом" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Эндрю Робертсона/Автор неизвестен

Сразу восемь игроков "Ливерпуля" не смогут принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом", сообщается на официальном сайте английского клуба.

В лазарете мерсисайдцев в данный момент находятся вратарь Куивин Келлехер, защитники Ибраима Конате, Кертис Джонс, Кэлвин Рэмзи и Эндрю Робертсон, полузащитники Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта.

Матч "Ливерпуль" - "Аякс" состоится завтра, 13 сентября. Начало встречи - в 22:00.

Напомним, что в 1-м туре "Ливерпуль" проиграл "Наполи" (1:4), а "Аякс" разгромил "Рейнджерс" (4:0).

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