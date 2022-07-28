"Ливерпуль" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии

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"Ливерпуль" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии

Фото: твиттер Алиссона/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что бразильский вратарь Алиссон и португальский нападающий Диогу Жота пропустят матч за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".

"Алиссон и Жота не смогут сыграть с "Манчестер Сити". К сожалению, их восстановление займет некоторое время", - приводятся слова Клоппа на официальном сайте английского клуба.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 30 июля, и начнется в 19:00.

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