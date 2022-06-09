"Ливерпуль" покинули 4 футболиста

Фото: твиттер Лориса Кариуса/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила об уходе четырех футболистов.

Английский клуб покинули вратарь Лорис Кариус, полузащитники Шейи Оджо и Бен Вудберн, а также нападающий Дивок Ориги.

28-летний Кариус выступал за "Ливерпуль" с 2016 года. Сдавался в аренду "Бешикташу" и "Униону". Всего провел за клуб 49 матчей и пропустил 47 голов.

27-летний Ориги играл за "Ливерпуль" с 2014 года. Сдавался в аренду "Вольфсбургу". В составе мерсисайдцев принял участие в 175 матчах, забил 41 мяч и отдал 18 голевых передач.

24-летний Оджо выступал за "Ливерпуль" с 2015 года. Пять раз сдавался в аренду. Провел за клуб 13 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

22-летний Вудберн играл за клуб с 2017 года. Четыре раза уходил в аренду. Сыграл за мерсисайдцев в 11 поединках и забил один гол.

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