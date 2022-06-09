"Ливерпуль" покинули 4 футболиста
Фото: твиттер Лориса Кариуса/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила об уходе четырех футболистов.
Английский клуб покинули вратарь Лорис Кариус, полузащитники Шейи Оджо и Бен Вудберн, а также нападающий Дивок Ориги.
28-летний Кариус выступал за "Ливерпуль" с 2016 года. Сдавался в аренду "Бешикташу" и "Униону". Всего провел за клуб 49 матчей и пропустил 47 голов.
27-летний Ориги играл за "Ливерпуль" с 2014 года. Сдавался в аренду "Вольфсбургу". В составе мерсисайдцев принял участие в 175 матчах, забил 41 мяч и отдал 18 голевых передач.
24-летний Оджо выступал за "Ливерпуль" с 2015 года. Пять раз сдавался в аренду. Провел за клуб 13 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
22-летний Вудберн играл за клуб с 2017 года. Четыре раза уходил в аренду. Сыграл за мерсисайдцев в 11 поединках и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18