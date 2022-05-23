"Ливерпуль" подписал португальского таланта

Фото: твиттер Фабиу Карвалью/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

Контракт хавбека с лондонским клубом истекает ближайшим летом, поэтому он достанется мерсисайдцам бесплатно.

19-летний Карвалью выступал за "Фулхэм" с 2020 года. Всего он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Сыграл два матча за молодежную сборную Португалии и забил один мяч.

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