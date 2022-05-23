"Ливерпуль" подписал португальского таланта

Теги ливерпульфулхэмфабиу карвалью

"Ливерпуль" подписал португальского таланта

Фото: твиттер Фабиу Карвалью/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

Контракт хавбека с лондонским клубом истекает ближайшим летом, поэтому он достанется мерсисайдцам бесплатно.

19-летний Карвалью выступал за "Фулхэм" с 2020 года. Всего он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Сыграл два матча за молодежную сборную Португалии и забил один мяч.

Не пропустите: "Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", но не стал чемпионом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов