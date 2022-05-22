"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", но не стал чемпионом
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Садио Мане, Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона. В составе гостей отличился Педру Нету.
"Ливерпуль", набрав 92 очка, занял второе место в Премьер-лиге. "Вулверхэмптон" с 51 очком финишировал на 10-й позиции.
"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" - 3:1 (1:1)
Голы: Нету, 3 - 0:1, Мане, 24 - 1:1, Салах, 84 - 2:1, Робертсон, 89 - 3:1
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 46), Кейта (Фирмино, 70), Мане, Диогу Жота (Салах, 58), Диас.
"Вулверхэмптон": Жозе Са (Радди, 46), Кастро, Боли, Коуди, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер (Тринкау, 90), Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Нету (Хван Хи Чхан, 22).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18