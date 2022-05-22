"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", но не стал чемпионом

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"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", но не стал чемпионом

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Садио Мане, Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона. В составе гостей отличился Педру Нету.

"Ливерпуль", набрав 92 очка, занял второе место в Премьер-лиге. "Вулверхэмптон" с 51 очком финишировал на 10-й позиции.

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" - 3:1 (1:1)
Голы: Нету, 3 - 0:1, Мане, 24 - 1:1, Салах, 84 - 2:1, Робертсон, 89 - 3:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 46), Кейта (Фирмино, 70), Мане, Диогу Жота (Салах, 58), Диас.

"Вулверхэмптон": Жозе Са (Радди, 46), Кастро, Боли, Коуди, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер (Тринкау, 90), Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Нету (Хван Хи Чхан, 22).

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