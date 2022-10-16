"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ

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"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мохамед Салах.

"Ливерпуль", набрав 13 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Сити" с 23 очками остался на второй позиции.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Салах, 76 - 1:0

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 73), Эллиотт (Карвалью, 73), Милнер, Фирмино (Нуньес, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Диогу Жота.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

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