"Ливерпуль" победил "Астон Виллу" и догнал лидера АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Дуглас Луис, но вскоре равновесие восстановил Жоэль Матип. Победу гостям принес гол Садио Мане во втором тайме.

"Ливерпуль", набрав 86 очков, остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиге, но догнал лидирующий "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе. "Астон Вилла" с 43 очками по-прежнему занимает 11-ю позицию.

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)

Голы: Дуглас Луис, 3 - 1:0, Матип, 6 - 1:1, Мане, 65 - 1:2

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Коутиньо (Буэндиа, 70), Макгинн, Накамба (Чуквуэмека, 62), Дуглас Луис, Кэш, Ингз, Уоткинс (Траоре, 81).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо (Хендерсон, 30), Кейта, Джонс (Тиаго Алькантара, 62), Мане, Диогу Жота, Диас (Салах, 72).

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