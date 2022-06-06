"Ливерпуль" отклонил первое предложение "Баварии" по Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

"Ливерпуль" отказал "Баварии" в продаже сенегальского нападающего Садио Мане, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб не устроило предложение в размере 24,5 миллионов евро плюс 4,5 миллиона в виде бонусов. Не исключено, что "Бавария" сделает новое улучшенное предложение. Контракт форварда истекает через год, поэтому он все-таки может быть продан этим летом.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

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