"Ливерпуль" отказался покупать таланта "Барселоны"

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"Ливерпуль" отказался покупать таланта "Барселоны"

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Гави не перейдет в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро, но он не намерен уходить из "Барселоны". Таким образом, в ближайшее время хавбек продлит контракт с каталонцами.

В завершившемся сезоне 17-летний Гави провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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