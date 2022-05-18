"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1.

Победу мерсисайдскому клубу принесли голы Такуми Минамино и Жоэля Матипа. В составе хозяев отличился Натан Редмонд.

"Ливерпуль", набрав 89 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 40 очками остался на 15-й позиции.

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)

Голы: Редмонд, 13 - 1:0, Минамино, 27 - 1:1, Матип, 67 - 1:2

"Саутгемптон": Маккарти, Уокер-Питерс, Стивенс, Войнович, Салису, Эльюнусси, Редмонд, Телла (Армстронг, 71), Уорд-Проуз, Диалло (Ромеу, 71), Броя (Адамс, 82).

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Хендерсон, 46), Матип, Конате, Цимикас, Милнер, Джонс, Эллиотт (Ориги, 65), Фирмино (Кейта, 83), Минамино, Диогу Жота.

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