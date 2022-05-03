"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Вильярреалом" и вышел в финал ЛЧ
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вильярреал" со счетом 3:2 и вышел в финал турнира.
Хозяева выигрывали после первого тайма со счетом 2:0 благодаря голам Булайе Диа и Франсиса Коклена. Впрочем, во второй половине голы Фабиньо, Луиса Диаса и Садио Мане принесли победу гостям.
В финале "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч - 3:4).
"Вильярреал" Испания – "Ливерпуль" Англия - 2:3 (2:0) - первый матч - 0:2
Голы: Диа, 3 - 1:0, Коклен, 41 - 2:0, Фабиньо, 62 - 2:1, Диас, 67 - 2:2, Мане, 74 - 2:3
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).
Удаление: Капу (85).
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