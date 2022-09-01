"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Ньюкаслом"
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1. Решающий гол был забит на восьмой компенсированной минуте.
Победу мерсисайдцам принесли голы Роберто Фирмино и Фабиу Карвалью. У гостей отличился Александер Исак.
"Ливерпуль", набрав восемь очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с шестью очками остался на 11-й позиции.
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 2:1 (0:1)
Голы: Исак, 38 - 0:1, Фирмино, 61 - 1:1, Карвалью, 90+8 - 2:1
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Карвалью, 71), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 71), Хендерсон (Милнер, 71), Фабиньо, Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Берн, Ласселс, Таргетт, Лонгстафф, Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 64), Альмирон (Андерсон, 84), Жоэлинтон, Исак (Вуд, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18