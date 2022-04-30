"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

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"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Наби Кейта.

"Ливерпуль", набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл" с 43 очками остался на 10-й позиции.

"Ньюкасл" — "Ливерпуль" - 0:1 (0:1)
Гол: Кейта, 19 - 0:1

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Мерфи, 85), Шер (Лассельс, 61), Бьорн, Таргетт, Гимараэс, Шелви, Уиллок (Вуд, 67) — Альмирон, Жоэлинтон, Сен-Максимен.

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Алькантара, 78), Хендерсон (Фабиньо, 69), Кейта, Жота, Мане (Салах, 69), Диас.

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