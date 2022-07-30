"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Суперкубок Англии

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"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Суперкубок Англии

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок Англии "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и стал обладателем трофея.

Победу мерсисайдцам принесли голы Трента Александер-Арнольда, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса. В составе "горожан" отличился Хулиан Альварес.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 3:1 (1:0)
Голы: Александер-Арнолд, 21 - 1:0, Альварес, 70 - 1:1, Салах, 83 (с пенальти) - 2:1, Нуньес, 90+4 - 3:1

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Фабиньо, Фирмино (Нуньес, 59), Салах, Диас (Карвалью, 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 73), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд.

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