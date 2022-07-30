"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Суперкубок Англии
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок Англии "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и стал обладателем трофея.
Победу мерсисайдцам принесли голы Трента Александер-Арнольда, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса. В составе "горожан" отличился Хулиан Альварес.
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 3:1 (1:0)
Голы: Александер-Арнолд, 21 - 1:0, Альварес, 70 - 1:1, Салах, 83 (с пенальти) - 2:1, Нуньес, 90+4 - 3:1
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Фабиньо, Фирмино (Нуньес, 59), Салах, Диас (Карвалью, 90).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 73), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18