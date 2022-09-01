"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 2:1 (видеообзор)

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

"Ливерпуль" в матче 5-го тура АПЛ на своем поле не без труда обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1.

Победный гол "красные" забили на восьмой компенсированной минуте.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 2:1 (0:1)

Голы: Исак, 38 - 0:1, Фирмино, 61 - 1:1, Карвалью, 90+8 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Карвалью, 71), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 71), Хендерсон (Милнер, 71), Фабиньо, Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Берн, Ласселс, Таргетт, Лонгстафф, Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 64), Альмирон (Андерсон, 84), Жоэлинтон, Исак (Вуд, 64).

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