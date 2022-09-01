"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 2:1 (видеообзор)

Теги ливерпульньюкасл юнайтед

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 2:1 (видеообзор)

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

"Ливерпуль" в матче 5-го тура АПЛ на своем поле не без труда обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1.

Победный гол "красные" забили на восьмой компенсированной минуте.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 2:1 (0:1)
Голы: Исак, 38 - 0:1, Фирмино, 61 - 1:1, Карвалью, 90+8 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Карвалью, 71), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 71), Хендерсон (Милнер, 71), Фабиньо, Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Берн, Ласселс, Таргетт, Лонгстафф, Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 64), Альмирон (Андерсон, 84), Жоэлинтон, Исак (Вуд, 64).

Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест". У Холанда вновь хет-трик. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 31 августа

Главные новости дня: 31 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов