"Ливерпуль" не выкупит Артура у "Ювентуса"

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"Ливерпуль" не выкупит Артура у "Ювентуса"

Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" не будет выкупать трансфер бразильского полузащитника Артура Рамоса, который арендован у "Ювентуса", сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба изначально не планировало покупать игрока, но согласилось включить в договор пункт о права выкупа, чтобы "Юве" согласился отпустить его в аренду.

Напомним, что 26-летний Артур в нынешнем сезоне провел за "Ливерпуль" всего один матч, отыграв 13 минут. Несколько дней назад он получил травму и выбыл из строя на 3-4 месяца.

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