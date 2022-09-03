"Ливерпуль" не сумел добиться победы в дерби

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"Ливерпуль" не сумел добиться победы в дерби

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Ливерпуль", набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 4 очками остался на 16-й позиции.

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Дэвис (Гуйе, 62), Онана, Грэй, Мопе, Ивоби, Гордон (Макнил, 82).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 59), ван Дейк, Гомес, Цимикас (Робертсон, 59), Фабиньо, Эллиотт (Матип, 80), Карвалью (Фирмино, 46), Салах, Диас, Нуньес (Диогу Жота, 80).

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