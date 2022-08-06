"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ

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"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом".

В составе мерсисайдцев отличились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. У хозяев дубль сделал Александар Митрович.

"Фулхэм" – "Ливерпуль" - 2:2 (1:0)
Голы: Митрович, 32 - 1:0, Нуньес, 68 - 1:1, Митрович, 72 (с пенальти) - 2:1, Салах, 80 - 2:2

"Фулхэм": Родак, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Соломон, 66), Рид, Перейра (Кэрни, 89), Пальинья, Декордова-Рид (Даффи, 90), Митрович.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Эллиотт, 51), Фабиньо (Милнер, 59), Фирмино (Нуньес, 51), Салах, Диас (Карвалью, 78).

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