"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом".
В составе мерсисайдцев отличились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. У хозяев дубль сделал Александар Митрович.
"Фулхэм" – "Ливерпуль" - 2:2 (1:0)
Голы: Митрович, 32 - 1:0, Нуньес, 68 - 1:1, Митрович, 72 (с пенальти) - 2:1, Салах, 80 - 2:2
"Фулхэм": Родак, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Соломон, 66), Рид, Перейра (Кэрни, 89), Пальинья, Декордова-Рид (Даффи, 90), Митрович.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Эллиотт, 51), Фабиньо (Милнер, 59), Фирмино (Нуньес, 51), Салах, Диас (Карвалью, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18