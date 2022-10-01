"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"

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"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 3:3.

За хозяев дубль сделал Роберто Фирмино, а также Адам Уэбстер забил в собственные ворота. У гостей хет-трик сделал Леандро Троссард.

"Ливерпуль", набрав 10 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 14 очками остался на четвертой позиции.

"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (1:2)
Голы: Троссард, 4 - 0:1, Троссард, 17 - 0:2, Фирмино, 33 - 1:2, Фирмино, 54 - 2:2, Уэбстер, 63 (автогол) - 3:2, Троссард, 83 - 3:3

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара (Нуньес, 89), Фабиньо, Карвалью (Диас, 46), Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах.

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76), Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард (Лэмпти, 87).

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