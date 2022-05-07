"Ливерпуль" не смог обыграть "Тоттенхэм"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Сон Хын Мин, но вскоре равновесие восстановил Луис Диас.

"Ливерпуль", набрав 83 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 62 очками остался на пятой позиции.

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 56 - 0:1, Диас, 74 - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 64), Хендерсон (Диогу Жота, 65), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Кейта, 88), Салах, Мане, Диас.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Санчес, 78), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Бергвейн, 90), Кулусевски (Уинкс, 85), Кейн.

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