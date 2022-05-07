"Ливерпуль" не смог обыграть "Тоттенхэм"
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Сон Хын Мин, но вскоре равновесие восстановил Луис Диас.
"Ливерпуль", набрав 83 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 62 очками остался на пятой позиции.
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)
Голы: Сон Хын Мин, 56 - 0:1, Диас, 74 - 1:1
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 64), Хендерсон (Диогу Жота, 65), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Кейта, 88), Салах, Мане, Диас.
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Санчес, 78), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Бергвейн, 90), Кулусевски (Уинкс, 85), Кейн.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18