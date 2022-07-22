"Ливерпуль" не смог купить таланта "Боруссии" Дортмунд

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Ливерпуль" пытался купить полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в июне английский клуб делал запрос по футболисту, но руководство "Боруссии" считает игрока неприкосновенным. Ранее сообщалось, что "Реал" собирается купить хавбека летом 2023 года за 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Зинченко перешел в "Арсенал". | https://dailysports.net