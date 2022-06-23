"Ливерпуль" не будет покупать Пулишича
Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен
"Ливерпуль" не собирается покупать американского полузащитника "Челси" Кристиана Пулишича, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своем твиттере.
По сведениям источника, мерсисайдцы ищут замену форварду Садио Мане, который ушел в "Баварию", но при этом не рассматривают кандидатуру американца. Главной целью "Ливерпуля" является хавбек "Реала" Марко Асенсио.
В минувшем сезоне 23-летний Пулишич провел за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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