"Ливерпуль" назвал "Ювентусу" цену на Фирмино

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"Ливерпуль" назвал "Ювентусу" цену на Фирмино

Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен

"Ливерпуль" определился с ценой на бразильского нападающего Роберто Фирмино, которым интересуется "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб готов продать футболиста, но хочет получить за него 30 миллионов евро. Первое предложение "Юве" составляло 18 миллионов плюс бонусы было отвергнуто.

В прошлом сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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