"Ливерпуль" назвал цену на Минамино

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"Ливерпуль" назвал цену на Минамино

Фото: твиттер Такуми Минамино/Автор неизвестен

"Ливерпуль" намерен продать японского нападающего Такуми Минамино в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 17 миллионов евро. Игроком интересуются несколько клубов.

В минувшем сезоне 27-летний Минамино провел за "Ливерпуль" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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