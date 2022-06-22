"Ливерпуль" нашел покупателя на Минамино

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"Ливерпуль" нашел покупателя на Минамино

Фото: твиттер Такуми Минамино/Автор неизвестен

Полузащитник Такуми Минамино все же покинет "Ливерпуль" этим летом.

Как сообщает источник, игрок сборной Японии продолжит карьеру в "Монако". Французский клуб заплатит за него 18 миллионов евро с учетом бонусов.

Трансфер 27-летнего футболиста уже согласован. По его условиям, английский клуб гарантированно получит 15 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Минамино играл в Англии с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.

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