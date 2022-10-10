"Ливерпуль" надолго теряет основного форварда

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"Ливерпуль" надолго теряет основного форварда

Фото: твиттер Луиса Диаса/Автор неизвестен

Колумбийский форвард "Ливерпуля" Луис Диас выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Daily Mail Доминик Кинг в своем твиттере.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение колена. Травму он получил в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:3). Колумбиец будет восстанавливаться без операции, но на поле сможет вернуться не раньше декабря.

В нынешнем сезоне 25-летний Диас провел за "Ливерпуль" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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