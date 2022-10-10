"Ливерпуль" надолго теряет основного форварда
Фото: твиттер Луиса Диаса/Автор неизвестен
Колумбийский форвард "Ливерпуля" Луис Диас выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Daily Mail Доминик Кинг в своем твиттере.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение колена. Травму он получил в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:3). Колумбиец будет восстанавливаться без операции, но на поле сможет вернуться не раньше декабря.
В нынешнем сезоне 25-летний Диас провел за "Ливерпуль" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: Джеррард близок увольнению из клуба АПЛ. | https://dailysports.net
главное
-
Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги
-
Победа "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Ман Сити" и "Челси": результаты 10-го тура АПЛ
-
Победы "Милана", "Интера" и "Наполи", поражение "Ювентуса": результаты 9-го тура Серии А
-
"Барселона" подтвердила продажу Гризманна в "Атлетико"
-
Месси пропустит матч Лиги чемпионов с "Бенфикой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 октября
-
Тяжелые победы "Барселоны", "Реала" и "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги
-
"Мальорка" не смогла обыграть худшую команду Ла Лиги
-
Победа "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Ман Сити" и "Челси": результаты 10-го тура АПЛ
-
Победы "Милана", "Интера" и "Наполи", поражение "Ювентуса": результаты 9-го тура Серии А
-
"Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" сыграли вничью в АПЛ
-
"Лацио" уничтожил "Фиорентину" в матче Серии А
-
Анчелотти оценил шансы Куртуа сыграть с "Барселоной"
-
"Ливерпуль" надолго теряет основного форварда
-
Асенсио не хочет переходить в "Барселону"
-
Названы сроки восстановления Дибалы
-
Де Росси может возглавить итальянский клуб
-
Еще трое игроков ПСЖ пропустят матч с "Бенфикой"
-
Рабьо высказался о своем будущем в "Ювентусе"
-
Тренер ПСЖ раскрыл подробности о травме Месси
-
Роналду ярко отреагировал на свой исторический гол
-
Определились все пары плей-офф МЛС
-
"Вест Бромвич" уволил главного тренера: названа причина
-
"Тоттенхэм" может продать IT-гиганту название клубного стадиона
-
Джеррард близок увольнению из клуба АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18