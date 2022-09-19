"Ливерпуль" надеется купить одного из лидеров "Реала"
Фото: твиттер Федерико Вальверде/Автор неизвестен
"Ливерпуль" по-прежнему хочет купить полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде, сообщает Football365.
По сведениям источника, английский клуб перед закрытием летнего трансферного окна предлагал за футболиста 100 миллионов евро, но получил отказ. Несмотря на это, мерсисайдцы попробуют приобрести хавбека следующим летом.
В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за "Реал" девять матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|Вулверхэмптон
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|Бернли
|27
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|Саутгемптон
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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