"Ливерпуль" начал срочные поиски полузащитника
Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен
"Ливерпуль" начал поиски игрока в середину поля после череды травм.
Как заявил главный тренер команды Юрген Клопп, из-за травм выбыли сразу 4 хавбека.
"Теперь мы начинаем работу в этом направлении, но это должно быть реальное усиление. Больше добавить к этому нечего. Конечно, наша работа на трансферном рынке не прекращается никогда, но есть причины, по которым иногда сделку заключить не удаётся – либо слишком дорого, либо игрок не совсем подходит нам", - сказал тренер.
Не пропустите: "Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Заря" на 90-й минуте вырвала победу в УПЛ, "Ворскла" проиграла на 97-й
-
"Интер" поставил точку в саге с переходом Шкриньяра в "ПСЖ"
-
"Эвертон" подписал форварда "Брайтона" за 22 миллиона
-
Вейналдум рискует пропустить ЧМ-2022
-
"Бавария" переманила юного таланта "Атлетико"
-
В "Атлетико" определились с будущим Гризманна
-
"Лос-Анджелес" подписал бывшего форварда "Барселоны"
-
Павар отказался покидать "Баварию" этим летом
-
"Барселона" покупает 30-летнего защитника за 3 миллиона
-
Берлускони раскритиковал судью после очередного поражения "Монцы"
-
Антони устроил скандал в "Аяксе" после отказа продать его в "МЮ"
-
Появились детали возможного трансфера Роналду в "Наполи"
-
"Ливерпуль" начал срочные поиски полузащитника
-
"МЮ" надеется подписать Обамеянга
-
Салихамиджич хочет выучить еще два языка: он знает уже пять
-
Фофана переходит в "Челси" за 75 миллионов
-
Главные новости дня: 26 августа
-
"Лилль" уверенно выиграл в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ
-
"Интер" проиграл "Лацио" в Серии А
-
"Фрайбург" победил в Бундеслиге и догнал "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18