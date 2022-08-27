"Ливерпуль" начал срочные поиски полузащитника

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"Ливерпуль" начал срочные поиски полузащитника

Фото: твиттер Юргена Клоппа/Автор неизвестен

"Ливерпуль" начал поиски игрока в середину поля после череды травм.

Как заявил главный тренер команды Юрген Клопп, из-за травм выбыли сразу 4 хавбека.

"Теперь мы начинаем работу в этом направлении, но это должно быть реальное усиление. Больше добавить к этому нечего. Конечно, наша работа на трансферном рынке не прекращается никогда, но есть причины, по которым иногда сделку заключить не удаётся – либо слишком дорого, либо игрок не совсем подходит нам", - сказал тренер.

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