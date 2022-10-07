"Ливерпуль" нацелился на полузащитника сборной Аргентины

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"Ливерпуль" нацелился на полузащитника сборной Аргентины

Фото: твиттер Гвидо Родригеса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" и сборной Аргентины Гвидо Родригесу, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Испанцы оценивают игрока в 30 миллионов евро. Хавбек также входит в сферу интересов "Эвертона".

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Бетис" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Аргентины он выступает с 2017 года, провел за нее 25 матчей и забил один гол.

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