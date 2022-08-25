"Ливерпуль" нацелился на основного полузащитника "Атлетико"

Фото: твиттер Маркоса Льоренте/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико" Маркосу Льоренте, сообщает Sport Illustrated.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На покупке игрока настаивает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, который разочарован большим количеством травм в начале сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Льоренте провел за "Атлетико" два матча и не отметился результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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