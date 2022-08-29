"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Реала"

Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Реала" Тони Кроосу, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб может подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне 32-летний Кроос провел за "Реал" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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