"Ливерпуль" нацелился на лидера "Бенфики"

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"Ливерпуль" нацелился на лидера "Бенфики"

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Бенфики" Дарвину Нуньесу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, мерсисайдцы не готовы платить за него требуемые 80 миллионов евро. В связи с этим "Ливерпуль" надеется договориться о снижении цены. Ранее сообщалось, что уругвайцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 22-летний Нуньес провел за "Бенфику" 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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