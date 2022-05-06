"Ливерпуль" нацелился на форварда "Наполи"

Теги ливерпульнаполиирвинг лосанотрансферы

"Ливерпуль" нацелился на форварда "Наполи"

Фото: твиттер Ирвинга Лосано/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к мексиканскому нападающему "Наполи" Ирвингу Лосано, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Лосано провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов