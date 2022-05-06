"Ливерпуль" нацелился на форварда "Наполи"
Фото: твиттер Ирвинга Лосано/Автор неизвестен
"Ливерпуль" проявляет интерес к мексиканскому нападающему "Наполи" Ирвингу Лосано, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 26-летний Лосано провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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